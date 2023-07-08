Белгородского чиновника пытался подкупить воронежский бизнесмен

Взятку в 200 тысяч рублей также изъяли в доход государства. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Воронежской области признан виновным по ч.3 ст. 30, п.п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, совершенное в крупном размере). Об этом информирует пресс-служба Белгородского Следкома.

Началось все с того, что в апреле 2023 года в бюджетную смету департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа добавили свыше 35 миллионов рублей на приобретение жилых помещений для детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов. И перед началом аукциона воронежский бизнесмен решил заранее обеспечить себе победу в нем. Он попытался передать 200 тысяч рублей уполномоченному должностному лицу администрации Старооскольского городского округа. В этот момент его с поличным задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области

Приговором суда воронежца наказали лишением свободы на четыре года условно со штрафом в 600 тысяч рублей. Кроме того, взятку также изъяли в доход государства.