Губернатор объяснил, почему в Белгороде не включили сирены при ракетном обстреле.

Во время вечернего прямого эфира 7 июля губернатору поступил вопрос от встревоженной жительницы Белгорода. Женщина недоумевала, почему в Белгороде не включили сирену 6 юля, когда РСЧС рассылал СМС об угрозе ракетного обстрела.

- МЧС делает СМС-оповещения того или иного типа, исходя из той информации, которую получает от соответствующих служб, и поэтому разместили правильно. Второе, представьте, если будет избыточный объем информирования, какую проблему можно получить в итоге в большом городе, которым является Белгород? Панику. Включить сирену в неподготовленном городе, мне кажется, это была бы очень опасная история, которая привела, в том числе, к сотням жертв, - пояснил Гладков.

Вячеслав Гладков также рассказал, что в каждом конкретном случае власти принимают оптимальное решение, для доведения информации до граждан, при этом не допуская паники и еще большего ухудшения ситуации.