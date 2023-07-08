Шебекино Белгородской области ВСУ обстреляли из РСЗО «Град». Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Ночью 8 июля город Шебекино в Белгородской области вновь попал под обстрел со стороны Украины. В результате атаки загорелись центральный рынок, овощная база и автомобиль. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- ВСУ «Градами» обстреляли Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы на месте, приступили к ликвидации последствий, - написал глава региона в телеграм-канале.