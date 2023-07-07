Белгородские спасатели снова предупреждают жителей региона об аномальной жаре

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Спасатели предупреждают белгородцев о сильной жаре. По прогнозам белгородских синоптиков, сегодня с 14 до 18 часов воздух в регионе прогреется до 35-36 градусов.

В жаркую погоду повышается риск возникновения чрезвычайных происшествий, в том числе на воде. Поэтому сотрудники МЧС призывают горожан купаться на оборудованных пляжах. Только там организовано дежурство спасателей и медработников, есть спасательные средства, зона плавания обозначена буйками, есть специальные места для детей.

Белгородцам также следует помнить о правилах безопасности в жару. Пользуйтесь солнцезащитными очками и надевайте головные уборы, берите с собой воду, воздержитесь от долгих прогулок на солнце. Следите за детьми. Ни в коем случае не оставляйте их одних на улице, в автомобиле и на пляже.