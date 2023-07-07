По решению президента 19 белгородских спасателей получат госнаграды

За мужество и героизм, проявленные на службе, 19 спасателей МЧС Белгородской области получат государственные награды. Такое решение принял президент России Владимир Путин.

О том, что сотрудников регионального ведомства отметят на государственном уровне, рассказал руководитель МЧС Белгородской области Сергей Потапов. По его словам, 11 из 19 сотрудников уже в проекте Указа президента. Высокие награды особо проявившие себя спасатели получат до конца сентября текучего года – за мужество и проявленные героизм при исполнении служебных обязанностей, в частности, за спасение попавших в беду людей.