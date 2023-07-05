Губернатор напомнил белгородцам о предоставлении жилья многодетным семьям. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время большого прямого эфира 5 июля к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась жительница региона с вопросом о предоставлении жилья многодетным семьям. Женщина уточнила, что стоит в очереди на получение жилплощади. Однако переживает, что в следующем году региональную программу не продлят.

Глава региона объяснил, что программу никто закрывать не собирается. Но решение о количестве предоставляемых квадратных метрах решается ежегодно после согласования областного бюджета на следующий год.

- Эти решения принимаются в конце каждого года на основании объема выделенных средств из областного бюджета. Бюджет не сформирован. Лимиты не определены. Они будут определены. Ещё раз напомню, когда депутаты областной думы примут бюджет на 2024 год, мы будем понимать какие средства есть, какое количество домов будет построено в разрезе каждого муниципального образования, – пояснил губернатор.

Гладков также отметил, что региональная программа пользуется спросом, она правильная и будет продолжена.