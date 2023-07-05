Гладков: «Если не будем восстанавливать дома, враг добьется своей цели»

Белгородский губернатор объяснил, зачем ремонтируют дома сразу после обстрелов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время прямого эфира 5 июля губернатору Белгородской области поступил вопрос, насколько правильно приступать в максимально короткие сроки к восстановлению пострадавших от обстрелов домов. Жителей региона интересует, не стоит ли дождаться более спокойной обстановки, есть ли вероятность повторного попадания снарядов в одни и те же места.

- Ответ простой. Если не будем восстанавливать дома, значит наши враги добьются цели, которую преследуют, — вытеснить с территории, испугать нас, чтобы мы бросили свои дома, и создать серую зону. Мы не можем и не допустим этого, - пояснил Вячеслав Гладков.

Глава региона также поделился статистикой повторных разрушений, которую ведут региональные власти. Так, за прошлый год в Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ было повреждено 3,5 тысячи домов. Повторные попадания пришлись лишь по 30 из них.