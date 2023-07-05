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НовостиОбщество5 июля 2023 17:20

Гладков: «Если не будем восстанавливать дома, враг добьется своей цели»

Белгородский губернатор объяснил, зачем ремонтируют дома сразу после обстрелов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородский губернатор объяснил, зачем ремонтируют дома сразу после обстрелов.

Белгородский губернатор объяснил, зачем ремонтируют дома сразу после обстрелов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время прямого эфира 5 июля губернатору Белгородской области поступил вопрос, насколько правильно приступать в максимально короткие сроки к восстановлению пострадавших от обстрелов домов. Жителей региона интересует, не стоит ли дождаться более спокойной обстановки, есть ли вероятность повторного попадания снарядов в одни и те же места.

- Ответ простой. Если не будем восстанавливать дома, значит наши враги добьются цели, которую преследуют, — вытеснить с территории, испугать нас, чтобы мы бросили свои дома, и создать серую зону. Мы не можем и не допустим этого, - пояснил Вячеслав Гладков.

Глава региона также поделился статистикой повторных разрушений, которую ведут региональные власти. Так, за прошлый год в Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ было повреждено 3,5 тысячи домов. Повторные попадания пришлись лишь по 30 из них.