6 июля температура воздуха в Белгороде поднимется +34 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, воздух в Белгородской области в четверг, 6 июля, прогреется еще больше. Столбики термометров могут подняться до отметки +34 градуса. Температура воздуха ночью 16-21 градус тепла.

На территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 метров в секунду. В областном центре ночью 18-20 градусов тепла, днем от 30 до 32 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует белгородцам и гостям региона соблюдать правила пожарной безопасности на природе. Не сжигайте траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. А также позаботьтесь о себе, старайтесь не выходить на улицу в пики активности солнца и пейте больше воды.