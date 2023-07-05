Вячеслав Гладков: «На ремонт белгородских дорог в этом году выделено 2,5 млрд рублей»

Фото: Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершен капитальный ремонт участка между Корочей и селом Короткое. Местные жители часто жаловались на неподобающее качество трассы и теперь она приведена в нормативное состояние. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Завершили участок дороги между Корочей и селом Короткое. Много было жалоб на плохое качество дорожного полотна, потратили более 160 миллионов рублей. Протяженность участка - около 7 км. Надеюсь, что жители Корочанского района будут довольны, - отметил глава региона.

В рамках ремонтных работ подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия, укрепил основание методом холодного ресайклинга, уложил два слоя асфальтобетона. Помимо этого, дорожники укрепили обочины асфальтогранулятом, а вместо старых остановочных павильонов оборудовали шесть новых с удобными заездными карманами. Также рабочие обустроили тротуар, установили знаки и нанесли разметку.

Обновленная дорога, отвечающая современным стандартам, позволит жителям Корочанского района комфортно, а главное - безопасно передвигаться по территории, добираться до социальных учреждений, храма, администрации, магазинов.

Напомним, в Белгородской области в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние восемь трасс регионального значения, 64 местные дороги и десять искусственных сооружений. Объем финансирования составит 2,5 млрд рублей, из которых 1,1 млрд - из федерального бюджета.