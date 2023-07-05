Школьники Белгородской области могут перейти в 10 класс чрез Госуслуги

Для продолжения учебы выпускникам 9-х классов необходимо подать заявление на зачисление в школы. Сейчас в стране уже начался прием в 10-е классы. Теперь учащиеся могут подать заявки через Госуслуги.

Процедура займет не больше трех минут. Сделать это могут родители или сами школьники, если они старше 14 лет. Каждая школа в индивидуальном порядке устанавливает срок подачи документов. Сейчас к сервису подключено 36 тысяч образовательных учреждений в 79 регионах.

Если школьники планируют поступление в другую школу или зачисление в класс с профильным обучением, порядок отбора нужно уточнять в образовательном учреждении.

Узнать о зачислении можно будет в течение пяти дней с момента подачи документов, уведомление при дет в личный кабинет на госуслугах. Для записи в 10 класс необходимо заполнить и отправить заявление, принести в школу оригиналы документов.