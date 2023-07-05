До конца недели в белгородской Сосновке раскрасят трансформаторы и мусорные баки

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Художники раскрасят 15 инфраструктурных объектов в белгородской Сосновке. Специалисты нанесут изображения лесных животных на четырех трансформаторах и семи мусорных баках. Еще четыре газовые заглушки «превратят» в грибы.

Авторы концепции - сотрудники управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода. На то, чтобы вписать в природный ландшафт объекты инфраструктуры, потратят 20 баллончиков краски. Все работы планируют завершить к концу недели.

- Накануне вечером через проектор разметили эскиз. Так удобнее и быстрее. Уже есть контур, который надо просто раскрасить, – рассказал художник Александр Головко.