Белгородский губернатор сообщил об обстреле города Валуйки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Утром 5 июля ВСУ обстреливают город Валуйки Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Над городом сработала система противовоздушной обороны, однако есть разрушения. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей, - написал глава региона в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия находятся глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы. Продолжается подомовой обход территории.