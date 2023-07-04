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НовостиПолитика4 июля 2023 13:47

Частный дом сильно поврежден при обстреле белгородского села Новостроевки-Второй со стороны Украины 4 июля 2023

Об этом сообщил губернатор
Алексей СЕРГУНИН
Есть прямое попадание в частный жилой дом – сильно повреждены крыша, фасад, забор и хозпостройка, также повреждены линии электро- и газоснабжения.

Есть прямое попадание в частный жилой дом – сильно повреждены крыша, фасад, забор и хозпостройка, также повреждены линии электро- и газоснабжения.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 4 июля, Под минометный обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского горокруга. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Есть прямое попадание в частный жилой дом – сильно повреждены крыша, фасад, забор и хозпостройка, также повреждены линии электро- и газоснабжения.

По словам Вячеслава Владимировича, аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, шесть домов, ЛЭП и две машины повреждены в Белгородской области после атак со стороны Украины 3 июля.