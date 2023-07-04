Белгородские пожарные спасли двух котов

С помощью трехколенной лестницы один из пожарных поднялся к домашнему питомцу, завернул его в плед и аккуратно спустил на землю. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

1 июля в службу МЧС обратилась жительница Грайворона, чей кот забрался на верхушку 7-метрового дерева. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. Самостоятельно снять четвероного друга с дерева у хозяйки не получилось. На место выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 22. Один из спасателей с помощью штурмовой лестницы поднялся к испуганному животному, и передал кота хозяйке.

А 2 июля огнеборцы дежурного караула пожарно-спасательной части № 36 выезжали на аналогичный вызов в Строитель. Черный кот забрался на крышу двухэтажного дома. С помощью трехколенной лестницы один из пожарных поднялся к домашнему питомцу, завернул его в плед и аккуратно спустил на землю.