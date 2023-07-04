В Белгородской области в обращение вошли новые сторублевые банкноты

Фото: пресс-служба Отделения Белгород Банка России.

В Белгороде показали новые сторублевые банкноты, которыми жители региона уже могут пользоваться наравне с существующими купюрами. Дизайн сторублевки выполнен в оливково-оранжевой гамме и усилен защитным комплексом.

Так, в бумагу внедрены волокна двух типов - цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета. Четыре фрагмента ныряющей голографической защитной нити шириной 2 мм выходят на поверхность ее лицевой стороны.

Белгородцы могут самостоятельно проверить подлинность купюры. Защитная нить на просвете выглядит как темная полоса со светлым повторяющимся числом «100». При наклоне банкноты блестящие прямоугольники будут перемещаться вверх или вниз. Исчезнет или появится символ рубля в зависимости от того, под каким углом смотреть на банкноту. Кроме того, текст «Билет Банка России» и число «100» рельефные, что можно оценить на ощупь. Чтобы удостовериться в подлинности, необходимо проверить не менее трех защитных признаков.

- Банкнота по стилистике похожа на уже привычную двухсотрублевую купюру. В дизайне использованы крупные контрастные цифры, надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. Кроме того, расположение защитных признаков стало удобнее для проверки, у купюры – более яркое цветовое оформление, – рассказал заместитель управляющего Отделением Белгород Банка России Максим Толбатов.

Стоит отметить, что благодаря специальному защитному покрытию банкнота может прослужить гораздо дольше. Она лучше обрабатывается счетно-сортировальными машинами, банкоматами и другими устройствами.