В Белгород 4 июля придет 30-градусная жара. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, во вторник, 4 июля, на территории Белгородской области наступит настоящая летняя жара. В регионе ожидается переменная облачность. Ночь пройдет преимущественно без осадков. А вот днем местами могут пройти кратковременные дожди с грозами. Ветер северной четверти ночью 2-7 м/с, днем 9-14 м/с.

По области температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем столбики термометров могут подняться до 30 градусов. В Белгороде ночью 16-18 тепла, днем воздух прогреется от 27 до 29 градусов.

Сотрудники белгородского МЧС советуют гражданам придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Водителям во время жаркой погоды стоит парковаться в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время.