Двое мужчин погибли на пожарах в Белгородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

На территории Белгородской области за прошедшую неделю произошло 18 пожаров. К сожалению, на двух из них погибли двое мужчин.

Так, около полуночи 2 июля произошел пожар в жилом доме в селе Яковлевка Новооскольского горокруга. Тревогу забили соседи. При разведке задымленных помещений и ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили на полу тело собственника дома 1966 года рождения. Огонь полностью уничтожил дом.

Еще одно ЧП произошло в тот же день в Белгороде. Загорелся двухэтажный жилой дом. К приезду пожарных огонь частично охватил кровлю и комнату на втором этаже дома. В сгоревшей комнате спасатели обнаружили погибшего мужчину 1959 года рождения.

По предварительной версии, причиной пожара в обоих случаях стала неосторожность при курении.