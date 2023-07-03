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НовостиПолитика3 июля 2023 9:45

Белгородскую область почти 150 раз за сутки обстреляли со стороны Украины

Информацию об атаках ВСУ опубликовал губернатор Вячеслав Гладков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородскую область почти 150 раз за сутки обстреляли со стороны Украины.

Белгородскую область почти 150 раз за сутки обстреляли со стороны Украины.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 июля по территории Белгородской области было совершено 149 атак со стороны ВСУ. Об этом написал в соцсети губернатор Вячеслав Гладков.

По Белгородскому району пришлось 37 ударов. Большинство из них зафиксировано в приграничной Щетиновке: 12 артиллерийский выстрелов и 20 из гранатомета. Нехотеевка попала под обстрел пять раз. Также два взрывных устройства с беспилотников сбросили в Красном Хуторе сбросили.

По Волоконовскому району выпустили 48 минометных снарядов. Два артиллерийских боеприпаса пришлись по Тишанке.

В Дроновке Грайворонского округа зафиксировали 17 минометных снарядов, 14 из них выпущены по окраине населенного пункта. БПЛА сбросил взрывчатое устройство на село. Также с помощью дрона атаковали Новостроевку-Вторую. Никто не пострадал, разрушений нет.

17 раз попал под обстрел поселок Первомайский Шебекинского округа, Терезовка – восемь раз. По хутору Марьино выпустили четыре снаряда, а по Мухину – один.

В Борисовском районе обстреляли Лозовую Рудку. Беспилотники скинули пять взрывчаток, две из которых упали в Цаповке.

Атака дрона-камикадзе пришлась по окраине села Староселье В Краснояружском районе. Пострадавших и разрушений нет.