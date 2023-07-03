Белгородскую область почти 150 раз за сутки обстреляли со стороны Украины. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 июля по территории Белгородской области было совершено 149 атак со стороны ВСУ. Об этом написал в соцсети губернатор Вячеслав Гладков.

По Белгородскому району пришлось 37 ударов. Большинство из них зафиксировано в приграничной Щетиновке: 12 артиллерийский выстрелов и 20 из гранатомета. Нехотеевка попала под обстрел пять раз. Также два взрывных устройства с беспилотников сбросили в Красном Хуторе сбросили.

По Волоконовскому району выпустили 48 минометных снарядов. Два артиллерийских боеприпаса пришлись по Тишанке.

В Дроновке Грайворонского округа зафиксировали 17 минометных снарядов, 14 из них выпущены по окраине населенного пункта. БПЛА сбросил взрывчатое устройство на село. Также с помощью дрона атаковали Новостроевку-Вторую. Никто не пострадал, разрушений нет.

17 раз попал под обстрел поселок Первомайский Шебекинского округа, Терезовка – восемь раз. По хутору Марьино выпустили четыре снаряда, а по Мухину – один.

В Борисовском районе обстреляли Лозовую Рудку. Беспилотники скинули пять взрывчаток, две из которых упали в Цаповке.

Атака дрона-камикадзе пришлась по окраине села Староселье В Краснояружском районе. Пострадавших и разрушений нет.