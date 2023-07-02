Белгородское село Дроновку дважды обстреляли со стороны Украины 2 июля 2023

Сегодня, 2 июля, дважды под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. В двух частных домовладениях посечены кровля, фасады и заборы. Также повреждены линии газо- и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы направлены для устранения последствий.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 1 июля, четыре дома пострадали при атаке ВСУ на 12 населенных пунктов Белгородской области. Использовались артиллерия, беспилотники, велся минометный обстрел.