Белгородское село Карабаново обстреляли со стороны Украины 1 июля 2023

Сегодня, 1 июля, под обстрел ВСУ попало село Карабаново Валуйского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены четыре частных дома (выбиты окна, посечены фасады и кровля, а также заборы). Все оперативные и аварийные службы на месте, подомовой обход продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 30 июня, ВСУ обстреляли пять населенных пунктов Белгородской области.