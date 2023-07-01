Пять населенных пунктов Белгородской области обстреляли ВСУ 30 июня 2023

Сегодня, 1 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 30 июня.

В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляли село Новую Таволжанку (шесть прилетов). По МАПП «Шебекино» выпущено три минометных снаряда, по хутору Панков – два. На территории села Солнцевки Белгородского района зафиксировали семь артиллерийских снарядов. Окраину хутора Старый Волоконовского района атаковали пять раз.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 29 июня Белгородская область была атакована со стороны Украины порядка 90 раз.