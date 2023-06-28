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НовостиОбщество28 июня 2023 12:30

Белгородцев приглашают принять участие в семейном фестивале-конкурсе колясок

Яркий праздник ко Дню Семьи, Любви и Верности пройдет 8 июля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @beladm31.

фото: @beladm31.

В честь дня Семьи, Любви и Верности в Белгороде пройдет традиционный фестиваль-конкурс на самое оригинальное украшение детских колясок «Первый экипаж». Традиционно соревноваться семьи будут в трех номинациях по украшению свое первого транспортного средства: СпецМашина, Наш веселый тарантас и Кукольная коляска. Победителей ждут приятные подарки от организаторов.

Гостей праздника также ждут анимационная программа, шоу гигантских мыльных пузырей, аквагрим, фокусники с животными и бесплатное мороженое.

Мероприятие состоится 8 июля в парке «Котофей» в Белгороде. Начало фестиваля в 17:30 (0+).

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов конкурса.