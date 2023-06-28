В Белгородской области пьяный скутерист прокатился на три статьи

В отношении водителя составлены административные материалы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Внимание инспекторов ДПС привлек оригинальный водитель скутера в Борисовском районе. Мужчина на трассе «Белгород - Грайворон - Козинка» ехал с ветерком – без мотошлема, а ноги поместил на панель рулевого управления.

Правоохранители обратили внимание, что по внешним признакам водитель явно находился подшофе. Законное требование об остановке он проигнорировал, продолжив движение. Однако вскоре полицейские его таки задержали. Нарушителем оказался 46-летний житель Яковлевского городского округа. По результатам проведенного освидетельствования выяснилось, что водитель был пьян.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в отношении скутериста были составлены административные материалы по части 2 статьи 12.25 КоАПРФ, части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, а также по статье 12.6 КоАП РФ.