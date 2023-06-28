В Белгороде в этом году благоустроят 47 объектов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время ежемесячного оперативного совещания при главе администрации Белгорода обсудили благоустройство территорий областного центра. Так, в этом году преобразят 47 объектов на общую сумму 267,5 миллионов рублей. В том числе, по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» обновят 2 дворовые территории и 2 общественных пространства. Работы по благоустройству планируют завершить до 1 сентября.

В рамках областной губернаторской программы «Инициативное бюджетирование» благоустроят 8 объектов. Это дворовые территории и детские игровые площадки.

Еще 36 объектов будут приведены в порядок по городской программе, которую сформировали по итогам встреч мэра с жителями. В их числе спортивные и детские площадки, дворы, парковки, межквартальные проезды, тротуары.

На сегодняшний день работы завершены уже на трех объектах. Остальные благоустроят до 15 сентября.

Мэр Белгорода Валентин Демидов подчеркнул, что главное общаться с жителями и согласовывать все детали проекта. Он также поручил внести все работы в систему «Городской информационный центр», чтобы горожане могли онлайн следить за ходом выполнения работ.