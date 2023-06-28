Белгородка с ребенком-инвалидом не может забрать ключи от выданной квартиры

К губернатору Белгородской области обратилась жительница региона, она мать ребенка-инвалида. Женщина сообщила, что еще в апреле текущего года ее ребенку белгородские власти по губернаторской программе выделили квартиру. Однако уже два месяца семья не может получить ключи от нового жилья. А представители администрации ссылаются на занятость главы региона для «торжественного вручения».

Жалобу женщины Вячеслав Гладков зачитал во время вечернего прямого эфира в соцсети. Обращение белгородки привело его в шок.

- К позору нашему это действительно так. Конечно, ключи надо было вручать давно, и не ждать ничего. Приношу извинения за подчиненных, перестарались, - сказал Гладков.

Губернатор добавил, что ключи семье вручат в ближайшие дни.