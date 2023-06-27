Туман и дождь ожидаются в Белгородской области 28 июня

Ночью местами небольшой дождь, местами туман. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 28 июня, на территории нашего региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, местами туман. Днем повсеместно небольшие дожди. Ветер ночью западный 4-9 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем от +19 до +24 градусов. В Белгороде ночью 12-14 градусов выше ноля, днем от +20 до +22 градусов.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что так как ночью и днём ожидаются кратковременные осадки и туман, водителям также следует проверить состояние стеклоочистителей и тормозной системы. Будьте крайне осторожны вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений. Любителям активного отдыха на водоемах, следует помнить о правилах безопасности на воде. Внимательно следите за климатической обстановкой, не купайтесь во время сильного ветра или дождя.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.