В Белгородской области выбрали лучших учителей

Конкурс на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Белгородской области проводится с 2006 году ежегодно. Об этом информирует телеграм-канал администрации регионального центра. По результатам конкурса в числе победителей в этом году стали четверо педагогов из Белгорода.

Это учитель русского языка и литературы школы № 35 Марина Бакалина, учитель математики гимназия № 3 Михаил Гарус, учитель русского языка и литературы Шуховского лицея Наталья Зюзюкина и учитель начальных классов школы № 42 Светлана Федотова. Каждый из них получит премию в 200 тысяч рублей.