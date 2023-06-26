На выплаты жителям белгородского приграничья направили 1,8 млрд рублей

По 50 тысяч рублей перечислено уже 27 тысячам беженцев. Фото: "КП" Архив

В ходе оперативного совещания правительства Белгородской области было озвучено, что на выплаты эвакуированным из-за обстрелов белгородцам было суммарно переведено 1,8 млрд рублей. Региональные власти полностью потратили первый транш из федерального бюджета.

Вторая часть средств, которые поступят в регион пойдет на оставшиеся выплаты беженцам и на помощь организациям, в которых расположены пункты временного размещения.

Министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова доложила губернатору, что на сегодняшний день в списке на выплаты по 10 тысяч рублей находятся 57 тысяч человек, из которых 51 тысяча получила все положенные компенсации. По 50 тысяч рублей перечислено уже 27 тысячам беженцев, то есть половине списка.

Вячеслав Гладков поручил доложить ему, когда федеральные средства поступят на счет правительства и держать этот вопрос на особом контроле.