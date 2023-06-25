Белгородские полицейские помогли упавшему с электросамоката мужчине

Сегодня, 25 июня, около 8:00 сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области, возвращаясь с ночного дежурства, заметил на Соборной площади сидящего на плитке мужчину в крови. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Выяснилось, что мужчина 1973 года рождения ехал на электросамокате, на котором во время движения сломалась рулевая стойка. Он упал лицом вниз. Выяснив, что медикам уже сообщили о случившемся, полицейский оказал мужчине доврачебную помощь. Оперативнику помогли также находившиеся неподалеку сотрудники патрульно-постовой службы. Стражи порядка были с пострадавшим до приезда скорой, после чего его доставили в медицинское учреждение.