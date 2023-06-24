Населенные пункты Белгородской области за сутки были обстреляны более 70 раз

По сообщению главы региона, ни в одном населенном пункте пострадавших и разрушений нет. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки Белгородскую область обстреляли со стороны Украины больше 70 раз. Атаке подверглись четыре муниципалитета. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Статистику обстрелов за 23 июня опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Так, за в Белгородском районе по Журавлевке было выпущено 14 артиллерийских снарядов.

Из миномета была обстреляна окраина хутора Старый в Волоконовском районе. Зафиксировано 16 прилетов.

12 и 11 снарядов прилетело в Грайворонском горокруге по селам Сподарюшино и Козинка соотвественно. Три снаряда пришлось по хутору Понуры. По окраинам сел Новостроевка-Вторая и Дроновка попали 5 и 2 раза соответственно.

В Шебекинском городском округе под обстрел из миномета попали поселок Красное и село Белянка — зафиксировано по 4 прилета в каждом. В селе Середа с беспилотников ВСУ сбросили два взрывных устройства. По селу Новая Таволжанка выпустили 3 минометных снаряда.

По сообщению главы региона, ни в одном населенном пункте пострадавших и разрушений нет.