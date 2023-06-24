Порядка 30 строительных бригад восстанавливают Шебекино Белгородской области

Фото: администрация Шебекинского городского округа.

В Шебекино Белгородской области приступили к восстановлению жилых домов, которые пострадали во время обстрелов ВСУ. Более 450 специалистов со всех муниципалитетов региона проводят мониторинг и комплексную оценку поврежденных зданий и сооружений.

Порядка тридцати строительных бригад задействованы в работе. Подрядчики закрывают тепловой контур, ремонтируют крыши и фасады зданий. Также специалисты замеряют оконные блоки, чтобы в дальнейшем изготовить новые стеклопакеты. На некоторых объектах уже приступили к остеклению.

Так, проводятся демонтажные работы поврежденного керамогранита на здании регионального отделения социального фонда России и поликлиники. На Центральной площади строители приступили к ремонту перголы, которая тоже пострадала в результате обстрелов.