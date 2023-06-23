В 4-ю поликлинику Белгорода уже закупили новое оборудование

Вячеслав Гладков проверил ход капремонта поликлиники №4 в Белгороде. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Капремонт в поликлинике № 4 в Белгороде идет уже несколько месяцев. Это один из объектов здравоохранения, где начало работ перенесено со следующего года на текущий по решению президента РФ Владимира Путина. Ход ремонта проверил губернатор Вячеслав Гладков.

Все работы проводятся поэтапно, поэтому жители на время капремонта не остались без медпомощи. Дневной стационар на время переместился в другое здание. В поликлинике меняют инженерные сети и коммуникации, лифты, обновляют внутреннюю отделку. Работы идут одновременно на всех этажах. Полностью ввести в эксплуатацию здание планируют в феврале следующего года.

- Строительные работы идут в графике. Новое оборудование для учреждения уже приобретено. Необходимо как можно быстрее приступить к закупке мебели, — отметил Вячеслав Гладков.