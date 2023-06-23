В Белгороде с 1 июля детские сады могут перейти в нормальный режим работы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жительница региона обратилась к губернатору Белгородской области с жалобой на то, что детских садах областного центра работают только дежурные группы. Родителям необходимо ходить на работу, а мест в садах нет. В связи с чем возникают большие проблемы.

Глава региона подтвердил, что есть проблема с наличием мест в детсадах. Он пообещал обсудить подробно вопрос с воспитателями и родителями, а после принять решение об открытии детских садов.

- Да, это так, мест действительно нет. Обсуждаем сейчас этот вопрос с заведующими, с родителями, с воспитателями. На этой неделе встречался с заведующими детсадов и директорами школ, на следующей неделе еще раз встречусь. Если родители, воспитатели примут решение, то, я думаю, что нужно начинать с начала июля - в первую очередь в тех детских садах, которые находятся дальше от границы. При согласии персонала и родителей мы можем открыть работу, но дайте нам еще неделю, - сказал губернатор.