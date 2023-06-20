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НовостиОбщество20 июня 2023 20:27

Из-за ударов ВСУ в Шебекино было отключено почти 700 подстанций

Губернатор поблагодарил белгородских энергетиков за оперативное восстановление электричества
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В кратчайшие сроки в Шебекино после обстрелов ВСУ энергетики восстановили 350 км ЛЭП и 688 подстанций разного уровня напряжения. Также был построен новый центр питания и 7,5 км линий. На помощь белгородским энергетикам прибыли бригады из других регионов.

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Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

- Отдельные слова благодарности я хочу выразить нашим энергетикам, ведь чтобы вернуть город к жизни, нужно было, в первую очередь, подключить электричество, и с этой задачей наши энергетики справились с честью. Вооруженные силы Украины целенаправленно уничтожали жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия. Энергетической инфраструктуре был нанесен мощнейший урон: горел энергетический узел, были отключены 682 трансформаторных подстанции, - сказал губернатор Вячеслав Гладков.

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Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сейчас в Шебекино электроснабжение восстановлено, остаются адресные вопросы от жителей. Идет работа и по населенным пунктам округа - почти везде есть свет, кроме сел на самой границе, где оперативная обстановка пока не позволяет провести масштабные ремонтные работы.

- От всей души и от всех жителей Шебекинского округа выражаю слова огромной благодарности генеральному директору ПАО «Россети Центр» Игорю Владимировичу Маковскому, директору филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" Антону Александровичу Герасимову и всему коллективу энергетиков за четкую и слаженную работу! Низкий поклон всем специалистам! Вы очень крутые! Вы просто лучшие! – поблагодарил глава региона.