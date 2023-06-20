В приграничных районах Белгородской области отменят школьную форму

С начала учебного года в семи муниципалитетах Белгородской области, которые граничат с сопредельным государством, отменят обязательное ношение школьной формы для учеников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира в соцсетях 20 июня.

С вопросом о школьной форме к главе региона обратилась жительница области. Женщина уточнила, насколько вообще целесообразно заказывать форму в условиях текущей оперативной обстановки, ведь до сих пор не ясно, смогут ли дети учиться очно.

- Семь приграничных муниципалитетов - Краснояружский, Грайворонский, Борисовский, Шебекинский, половина Белгородского района, Валуйский и Волоконовский районы - школьную форму покупать не будут. Все остальные районы и городские округа области готовимся к новому учебному году, в том числе с новой школьной формой, - сказал глава региона в ходе прямой линии.