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НовостиОбщество20 июня 2023 17:40

В приграничных районах Белгородской области отменят школьную форму

Об этом заявил губернатор Гладков во время вечернего эфира
Наталия ИЛЮШНИКОВА

С начала учебного года в семи муниципалитетах Белгородской области, которые граничат с сопредельным государством, отменят обязательное ношение школьной формы для учеников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира в соцсетях 20 июня.

С вопросом о школьной форме к главе региона обратилась жительница области. Женщина уточнила, насколько вообще целесообразно заказывать форму в условиях текущей оперативной обстановки, ведь до сих пор не ясно, смогут ли дети учиться очно.

- Семь приграничных муниципалитетов - Краснояружский, Грайворонский, Борисовский, Шебекинский, половина Белгородского района, Валуйский и Волоконовский районы - школьную форму покупать не будут. Все остальные районы и городские округа области готовимся к новому учебному году, в том числе с новой школьной формой, - сказал глава региона в ходе прямой линии.