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НовостиПроисшествия20 июня 2023 14:14

Засидевшийся в гостях белгородец ударил приятеля табуретом по голове

Мужчина может отправиться за решетку на два года
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Травмоопасное застолье произошло в Прохоровском районе. По предварительным данным, местные жители распивали горячительные напитки в доме потерпевшего. Застолье затянулось, и хозяин попросил засидевшегося гостя уйти. Но такое предложение злоумышленнику не понравилось, он схватил сиденье от табурета и «возразил» им приятелю по голове.

О пострадавшем с раной головы в полицию сообщили сотрудники медучреждения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.