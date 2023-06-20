В Белгороде на лето устроились на работу больше 5 тысяч подростков

фото: пресс-служба администрации города Белгорода.

На время летних каникул в Белгороде трудоустроены больше пяти тысяч подростков. Приоритет при предоставлении временной работы отдается ребятам «группы риска» - из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.

Школьники работают уборщиками служебных помещений, лаборантами, вахтерами и дворниками в учреждения образования, культуры, соцзащиты, спорта. На базе коммерческих организаций белгородские подростки трудятся продавцами-консультантами, подсобными рабочими, курьерами.

Ребята получают зарплату не ниже МРОТ. Помимо этого, предусмотрена материальная поддержка от Центра занятости населения Белгородской области в размере 4500 рублей за полностью отработанный месяц.