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НовостиОбщество20 июня 2023 9:57

В Белгороде на лето устроились на работу больше 5 тысяч подростков

Приоритет при трудоустройстве отдается ребятам из «группы риска»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба администрации города Белгорода.

фото: пресс-служба администрации города Белгорода.

На время летних каникул в Белгороде трудоустроены больше пяти тысяч подростков. Приоритет при предоставлении временной работы отдается ребятам «группы риска» - из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.

Школьники работают уборщиками служебных помещений, лаборантами, вахтерами и дворниками в учреждения образования, культуры, соцзащиты, спорта. На базе коммерческих организаций белгородские подростки трудятся продавцами-консультантами, подсобными рабочими, курьерами.

Ребята получают зарплату не ниже МРОТ. Помимо этого, предусмотрена материальная поддержка от Центра занятости населения Белгородской области в размере 4500 рублей за полностью отработанный месяц.