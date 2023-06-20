Белгородский губернатор рассказал, можно ли возвращаться в Шебекино

Гладков: "Возвращаться в Шебекино пока небезопасно". Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего прямого эфира 19 июня у губернатора спросили, можно ли уже возвращаться в Шебекино. Вячеслав Гладков отметил, что приехать посмотреть свой дом или квартиру можно, предварительно согласовав визит с администрацией городского округа. А вот совсем вернуться домой нельзя, пока это еще небезопасно.

- Приехать посмотреть, в каком состоянии находится квартира или дом, я бы рекомендовал сделать это мужчинам, главам семьи. Но в дневное время и при согласовании с администрацией. Будет опасно — контрольные пункты не будут пропускать транспорт, - сказал Гладков.

Глава региона также напомнил, что следует соблюдать меры безопасности при возникновении внештатных ситуаций. Губернатор не рекомендовал оставаться на ночь в своих квартирах, хотя, по информации Гладкова, некоторые шебекинцы уже приняли такое решение.