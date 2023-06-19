Два белгородских школьника получили 100 баллов на ЕГЭ по истории

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Единый госэкзамен по истории в Белгородской области прошел 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. На него зарегистрировалось 870 белгородцев. Высшие баллы на ЕГЭ по истории набрали два наших земляка:

- ученица «Средней общеобразовательной школы № 1 Строителя Яковлевского городского округа» Екатерина Громова,

- ученик «Центра образования № 1 г. Белгорода имени Героя РФ Антона Копейкина» Александр Черняков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 19 и 20 июня школьники Белгородской области сдают ЕГЭ по информатике и ИКТ.