87 чиновников из белгородского Шебекино покинули город из-за обстрелов

87 сотрудников администрации города Шебекино находятся за пределами Белгородской области. Об этом сегодня,19 июня, на оперативном совещании в облправительстве губернатор сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.

Одни чиновники не приезжает из-за сложной обстановки, другие - из-за разрушенного жилья. Но губернатор дал поручение до 26 июня вернуть всех сотрудников в Шебекино.

- Мы поселим, решим вопрос с временным жильем. Нам нужно, чтобы органы муниципальной власти были на местах. Мне нужно, чтобы все ваши сотрудники были на рабочих местах - это ваша задача. Всю работу сотрудников шебекинской администрации забрали на себя министерства. Администрации это удобно, но меня это не устраивает. За неделю вопрос надо решить. Все, кто уехал, должны вернуться, - заявил Гладков.