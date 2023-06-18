Почти каждый четвертый ребенок в Белгородской области рождается в многодетной семье

Семей, в которых теперь воспитывают 11 детей, стало на три больше – в Белгороде, Белгородском и Красногвардейском районах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

681 ребенок родился в белгородских семьях третьим, 166 - четвертыми, 75 - пятыми. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства. Шестых детей в семьях нашего региона зарегистрировано 13. Больше всего таких малышей в 2023 году зарегистрировано в Старооскольском, Валуйском городских округах и Чернянском районе.

Седьмых детей родилось 13. Больше всего – в городе Белгороде, Краснояружском и Красногвардейском районах. Восьмых детей появилось трое – один в Белгороде и двое в Шебекинском городском округе.

В четырех семьях региона появились девятые дети (Старооскольский, Новооскольский городские округа и Прохоровский, Чернянский районы). Десятый ребенок появился в одной из семей Губкинского городского округа. А вот семей, в которых теперь воспитывают 11 детей, стало на три больше – в Белгороде, Белгородском и Красногвардейском районах.