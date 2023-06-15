Вячеслав Гладков проверил ход работ на спортивных объектах в Белгороде

Губернатор Вячеслав Гладков проинспектировал строительство спортивных объектов в Белгороде. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков проинспектировал строительство спортивных объектов в Белгороде. Так, работы в Центре для занятий адаптивной физической культурой и спортом находятся на финальной стадии.

Напомним, объект строится на территории нового спорткластера на улице Белинского в районе Ботанического сада. Сейчас все общестроительные и отделочные работы здесь фактически завершены, в помещениях осталось установить мебель и необходимое оборудование.

- На прилегающей территории строители заканчивают укладку тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время центр начнет свою работу. 1 июля проведем последнее совещание на объекте перед открытием, - сообщил губернатор.

Глава региона также отметил, что рядом с новым центром идет благоустройство спортивного стадиона с беговыми и легкоатлетическими дорожками. 1 июля объект также проверят еще раз.

А вот Центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой готов пока на 80%. Сейчас здесь завершается устройство инженерных сетей, внутренняя отделка и остекление, благоустройство территории. Параллельно на этой же территории идет строительство гостиницы для спортсменов.