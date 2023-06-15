В белгородском водоканале рассказали о причинах загрязнения Везёлки

На днях в ряде белгородских пабликов появилась информация об «экологической катастрофе» - якобы в Везёлку сбрасывают канализационные стоки. Водоканал опроверг эти сообщения и объяснил, что по итогам обследования информация о сточных загрязнениях не подтвердилась.

Как выяснилось, причиной загрязнения реки стали вытекающие ливневые стоки. Это не связанные с канализацией отдельные трубы.

Сотрудники водоканала выехали на место предполагаемого загрязнения вместе с представителями городской администрации. Пробы воды провели 14 июня. Проверялись колодцы водоканала и работа сетей — поступившая от горожан информация не подтвердились.

Удалось выяснить, почему загрязняется река: воду из подтопляемого подземного перехода на остановке «Родина» перекачивают в ливневку. Оттуда она попадает в реку. Решением проблемы теперь будет заниматься мэрия Белгорода.