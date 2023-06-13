На выходных белгородские пожарные спасли корову и котенка

фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Зачастую сотрудникам МЧС поступают вызовы о помощи братьям нашим меньшим. Так, за прошедшие выходные пожарные вызволили из беды двух животных.

Вечером 11 июня поступило сообщение от неравнодушного очевидца Губкинского городского округа. В Губкине между бетонных ступеней застрял маленький котенок. Горожанин пробовал выманить животное вкусняшками, но его попытки не увенчались успехом. Огнеборцы с помощью подручных средств достали котенка и передали в руки заявителю. Ветеринарная помощь «спасенному» не потребовалась.

В селе Гостищево 12 июня спасатели помогли местным жителям вытащить из полутораметровой ямы корову. Активную помощь огнеборцам оказали хозяйка буренки и соседи – они помогли продеть стропы под брюхо корове, пока сотрудники МЧС крепили спасверёвки к автоцистерне. При спасательной операции, которая длилась около получаса, специалисты проявляли особую аккуратность – корова Зорька на момент происшествия была тельной. Буренка благополучно была извлечена из котлована, она не пострадала.