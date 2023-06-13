За сутки под обстрелы ВСУ попали пять районов Белгородской области

По Шебекинскому городскому округу за день выпустили 37 боеприпасов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области привел суточную статистику обстрелов со стороны ВСУ и разрушений в регионе за 12 июня. Так, атаке противника подверглись 5 муниципалитетов области.

В Белгородском районе под обстрел также попали Журавлевка и Наумовка: по ним выпустили 16 и три артиллерийских снарядов соответственно. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Разумном после работы ПВО осколками поврежден один автомобиль.

По Шебекинскому городскому округу за день выпустили 37 боеприпасов. ВСУ били по Новой Таволжанке, Мурому, Красному, Белянке, Первомайскому, хутору Панков, а также по МАПП «Шебекино». Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском горокруге ВСУ сбросили с беспилотников три гранаты над селом Вериговка. По информации Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, ВСУ вчера обстреляли Дроновку в Грайворонском горокруге – выбиты окна в одном частном доме. В Вязовом в Краснояружского района осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельхозпредприятия. Повреждена линия электропередач, которую на данный момент уже удалось восстановить. Пострадавших нет.