Глав белгородского Минздрава представил нового главврача Ровеньской ЦРБ

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Сегодня министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников представил коллективу Ровеньской ЦРБ нового главного врача. Должность занял Юрий Шестопалов.

До этого Шестопалов работал в больнице Красногвардейского района — занимал должность заместителя по вопросам медицинского обслуживания населения. Он практикующий врач – анестезиолог-реаниматолог.

- Задач перед медицинской организации стоит достаточно, со своей стороны для качественной помощи мы предоставим все необходимое, здесь важно, как главный врач управляет ресурсами. Приеду через 1,5 месяца посмотреть, как идет работа, - отметил Андрей Иконников.