При обстреле белгородского села Вязового со стороны Украины повредили здания сельхозпредприятия

Сегодня, 12 июня, под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия.

По словам Вячеслава Владимировича, аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, свыше 170 единиц различных боеприпасов прилетели в Белгородскую область со стороны Украины 10 июня.