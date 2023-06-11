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НовостиПроисшествия11 июня 2023 17:17

В Белгородской области трое подростков пострадали в ДТП

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Чернянском районе Белгородской области трое подростков пострадали в ДТП. По предварительной информации, вчера, 10 июня, 15-летний водитель «Ниссан Мурано» на большой скорости не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Водительских прав у парня не было, зато были несовершеннолетние пассажиры – 13 и 16 лет.

В результате аварии все трое подростков получили телесные повреждения. Их госпитализировали. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит отцу управлявшего им подростка

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, сейчас полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП. Автоинспекторы настоятельно рекомендуют родителям не допускать несовершеннолетних, не имеющих водительского удостоверения соответствующей категории, к управлению транспортными средствами и не оставлять без присмотра ключи.