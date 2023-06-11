С 20 июня в трех районах Белгорода отключат горячую воду

фото: @beladm31.

В Белгороде изменили сроки отключения горячей воды в Центральной, Северной частях областной столицы, а также районе Левобережья. Ранее сообщалось, что уже с 13 июня горожанам в районах, подключенных к Белгородской ТЭЦ, придется греть воду. Однако горячей воды не будет с 20 июня по 4 июля включительно.

С 15 по 28 июня включительно ткплоэнергетики будут готовить к зиме сети и оборудование котельных «Губкина, 55», «Губкина,57», «Молодежная». Специалисты в этот период проведут гидравлические испытания трубопроводов повышенным давлением и отремонтируют изношенные участки.