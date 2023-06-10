Белгородский «Салют» завершит сезон-2022/23 на домашнем стадионе

После этого поражения белгородский клуб занимает третье место с 35 очками. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

В рамках 11-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги курский «Авангард» принимал белгородский «Салют». После «сухого» первого тайма шоу одного актера устроил Дмитрий Савин. С интервалом в три минуты (55-я, 58-я) он дважды огорчил гостей, предопределив итоговый успех «Авангарда» – 2:0.

«Салют»: Цыгулев, Крикуненко, Жилмостных, Демченко (Сошников, 84), Ивантеев, Дудайти (Белобаев, 67), Бояркин (Сухов, 84), Суриков, Малахов, Канищев (Дегтярев, 67), Сергеев (Дегтев, 46).

После этого поражения белгородский клуб занимает третье место с 35 очками. Выше располагаются только саратовский «Сокол» (46) и брянское «Динамо» (35). Заключительный поединок сезона в рамках 12-го тура первенства России парни Виктора Навоченко проведут сегодня, 10 июня, дома с дублем столичной «Родины». Начало игры в 16:30.